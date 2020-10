Álex Trujillo, más talento exterior para el Sénior del CB Montilla

La dirección deportiva del Club Baloncesto Montilla ha cerrado su tercer fichaje de cara al próximo curso 2020-21. En esta ocasión se trata del alero Alejandro Trujillo, conocido deportivamente como Truji, que aterriza en la entidad procedente del club vecino del CB La Rambla. Eso sí, el cordobés, a sus 24 años, cuenta con una notable experiencia en diversos equipos.

Así, formado en las categorías inferiores del Addipacor, fue en categoría júnior cuando decidió enrolarse en el Salesianos, donde completó su etapa de formación. Ya en edad adulta, Trujillo disputó un curso y medio en el Udenci, pues no pudo terminar la segunda campaña debido a que tuvo que marcharse a Irlanda para trabajar en un colegio. Eso sí, en dicho país llegó a jugar en la primera división irlandesa de la mano del Eanna Basketball, antes de regresar a España el pasado año, compitiendo entonces con el mencionado cuadro rambleño.

“Cuando terminó la temporada me llamó el míster para ver si me animaba a unirme al proyecto y desde primera hora dije que sí”, puesto que “me parece un proyecto muy bueno para poder subir de categoría y llevar a Montilla al lugar que se merece dentro del baloncesto cordobés”, afirma el jugador, que afronta la temporada “con mucha ilusión y ganas de empezar a trabajar a las órdenes del míster y de mis nuevos compañeros, aunque con algunos he coincidido en otros equipos o en la UCO con la selección universitaria. Sabemos que es una temporada atípica en la que tenemos que tomar muchas medidas de seguridad y responsabilidad para poder empezar cuanto antes la competición”, agrega.

En lo que respecta al objetivo, Trujillo no duda en decir que “es el de estar en los puestos altos de la tabla peleando por el título, tanto en la liga regular como en los play off. A la base del equipo del año anterior nos sumamos los nuevos fichajes que intentaremos aportar nuestro granito de arena para dar un plus de calidad y competitividad al equipo, al igual que hacer piña con el resto de

compañeros. Esperemos que a final de la temporada se pueda ver esa unión de vestuario y los resultados sean positivos”.