Comparecencia del Grupo Municipal de IU sobre la situación sanitaria en Montilla

Según IU, en los últimos días hemos asistido a la publicación por parte de este Ayuntamiento de un Bando de Alcaldía en el que se hacía mención a la falta de fluidez en la información aportada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Como consecuencia de esto, han surgido críticas tanto a este hecho como a la gestión de la situación de emergencia sanitaria por parte del equipo de gobierno.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, tal y como ya hicieron al principio de la declaración del estado de alarma, creen que este no es momento de reproches y críticas, sino de remar todos y todas en una misma dirección para ganar la partida a este virus de tan fácil propagación, que parece resistir a todo lo que no sea la colaboración, la prevención y la responsabilidad. Consideran, por tanto, que no es el momento más adecuado de hacer política, no a costa de una amenaza para toda la población, no a costa del sufrimiento y de la incertidumbre por la que toda la ciudadanía montillana estamos pasando.

Desde el Grupo Municipal de IU, como responsables políticos y políticas y como montillanos y montillanas, es su obligación transmitir mensajes que no estén impregnados de malicia, oportunismo o falsedad, es su responsabilidad trasladar información fidedigna, contrastada y veraz, y no caer en la tentación de usar bulos o noticias de dudosa procedencia que pueden ocasionar en la ciudadanía una visión sesgada o falsa que ayude a la propagación del miedo, situación que no es la más adecuada si se quiere que nuestro municipio se recupere económicamente de las consecuencias de la pandemia originada por la presencia del Covid-19 y que están haciendo tan difícil salir adelante a las personas comerciantes y hosteleras de nuestro municipio, que son las grandes perjudicadas. Si contribuimos a la propagación de la información que mantiene que Montilla no es un lugar seguro, alejaremos a las y los turistas que tengan pensado visitarnos, de forma que estaremos contribuyendo a la ruina de nuestro municipio.

Dicho lo anterior y tal y como ya exponían en su comunicado de 6 de abril, sin ánimo de generar confrontación, el grupo municipal de IU entiende que la comunicación entre la Junta de Andalucía y nuestro ayuntamiento, debería ser más fluida y periódica. La información es y debe de ser una herramienta que ayude, por un lado a la tranquilidad de la población a través del conocimiento real del estado actualizado del problema en Montilla, y por otro lado, para que podamos incidir con este conocimiento en la necesidad de no relajarnos para que salgamos cuanto antes de esta crisis provocada por el Covid-19.

Por último, coinciden con el Bando del Alcalde en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual, sobre todo de aquellas que han sido objeto de pruebas PCR, independientemente del resultado de éstas, para que cumplan la cuarentena correspondiente, lo que se traducirá sin duda en una mejor protección de la comunidad