El Archivo Municipal inaugura el 30 de enero las II Jornadas sobre Cultura y Vino en el marco Montilla- Moriles

El cambio climático y la producción de vino será la temática elegida, expuesta por Elías Fereres

El Próximo jueves 30 de enero comenzarán las II Jornadas: La Cultura del Vino en el Marco Montilla-Moriles, una iniciativa del área de Cultura junto al Archivo Municipal que pretende profundizar y dar a conoces estudios científicos sobre el mundo del vino y los distintos aspectos con él relacionados, como el paisaje, el cultivo, la economía, la historia, el comercio, etc.

La concejal de Cultura, Soledad Raya, ha presentado la puesta en marcha de estas nuevas jornadas junto a la archivera municipal, Inmaculada de Castro. Al igual que el pasado año, a lo largo de este 2020 estas jornadas ofrecerán de manera mensual una serie de 9 ponencias relacionadas con la cultura del vino desde puntos de vista muy diversos.

“Nuestro interés es que estas jornadas tengan una amplia vertiente y aborden el tema del vino no solo desde su producción sino desde muchos puntos de vista como el agrícola, el del cambio climático, los edificios históricos como lagares y bodegas, la economía,…”, ha puntualizado Inmaculada de Castro.

Así, la primera cita de estas II Jornadas estará dedicada a una temática de inmediata actualidad como es el cambio climático y su efecto en la producción del vino. Para ello, la sesión contará con Elías Fereres Castiel, ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid, catedrático de Producción Vegetal en la ETSIA de la Universidad de Córdoba, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y ex Secretario del Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. También es miembro y ex presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, RAI.

La conferencia es completamente gratuita, tendrá lugar el próximo 30 de enero a las 20,00 horas en el Archivo Municipal de Montilla y está abierto a todo aquel que esté interesado. Esta primera sesión, a su vez, se encuentra inmersa dentro de las actividades de doctorado de la ETSIAM (Universidad de Córdoba).

A lo largo del año, de enero a noviembre, el Archivo Municipal acogerá otras 8 sesiones más de estas II Jornadas, todas ellas en jueves (a excepción de los meses de verano, julio y agosto). Estas son las fechas y temáticas previstas:

– 27 DE FEBRERO. El vino, sangre de los dioses. Ponencia a cargo de JOSÉ IGNACIO CUBERO. Catedrático de Producción Vegetal en ETSIA (Córdoba).

– 19 DE MARZO. Lagares históricos de Montilla. Ponencia a cargo de PACO MONTES. Catedrático de Ingeniería Gráfica y Geomática.

– 23 DE ABRIL. La viticultura montillana en el paso del Antiguo al Nuevo Régimen (s. XVIII al XIX). Ponencia a cargo de ÁNGEL MARÍA RUIZ GÁLVEZ. Profesor de la Universidad de Granada.

– 28 DE MAYO. Hipótesis sobre el origen dieciochista del amontillado. cargo de JAVIER MALDONADO ROSSO. Doctor en Historia. Especialista en la cultura del vino en el marco de Jerez-Xéres-Sherry. Organizador de las Jornadas del Vino Fino. Ha sido Director del Centro Municipal de Patrimonio Histórico del El Puerto de Santa María (Cádiz). Coordinador de la Red Internacional de Historiadores de la Vitinicultura.

– 25 DE JUNIO. Evolución de la Política Agraria Comunitaria en la DO Montilla- Moriles: mejoras hacia la sostenibilidad agraria. Ponencia a cargo de PAULA TRIVIÑO TARRADAS. Doctora en Ingeniería Gráfica y Geomática.

– 24 DE SEPTIEMBRE. Los Alvear, innovadores de la viticultura montillana. Ponencia a cargo de FERNANDO FUENTES GARCÍA. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE (Madrid). Doctor por la Universidad de Córdoba. Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Córdoba.

– 29 DE OCTUBRE. La producción y el comercio de vino en la segunda mitad del siglo XIX, momento del despegue de la industria vitícola montillana. Ponencia a cargo de MARÍA DOLORES RAMÍREZ PONFERRADA e INMACULADA DE CASTRO PEÑA. Licenciada en Historia y Archivera Municipal de Montilla.

– 26 DE NOVIEMBRE. Edificios del vino en Aguilar de la Frontera. El vino en el arte. Ponencia a cargo de JOSÉ GALISTEO MARTÍNEZ. Licenciado en Historia del Arte.