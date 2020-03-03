El Ayuntamiento de Montilla celebrará sesión plenaria de carácter ordinaria el próximo día 04 de marzo
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha convocado sesión ordinaria del Pleno de la Corporación montillana, que se celebrará el próximo día 4 de marzo de 2020, a las 20,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, dos días después, a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos incluidos en ORDEN DEL DIA:
- DAR CUENTA, Y APROBAR SI PROCEDE, BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
- BAJA DE LA ASOCIACIÓN “EL LAUREL” DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
- APROBACIÓN NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL ASESOR DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
- PROPUESTA MODIFICACION REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ATRIBUM ULIA
- DAR CUENTA REMISION INFORMACION IV TRIMESTRE EJERCICIO 2019
- DAR CUENTA LIQUIDACION PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2019
- DAR CUENTA INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA LIQUIDACION 2019
- DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCION SEGUIMIENTO PLAN ECONOMICO FINANCIERO 2019-2020
- DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCION SEGUIMIENTO PLAN DE REDUCCION DE DEUDA FINANCIERA
- DACION DE CUENTAS ACUERDOS CONTRARIOS A LOS REPAROS/OFIS DESDE 15 DE JUNIO HASTA 31/12 DE 2019
- SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO CON PMS. ESTRATEGIA DUSI
- RATIFICACION DE LA ORDENANZA DE PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARACTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL MISMO DEL MUNICIPIO DE MONTILLA.
- ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DE BIEN DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONOCIDO COMO PREESCOLAR “EL CASTILLO”
- PRORROGA DE LA CESION GRATUITA TEMPORAL DE AULAS DEL PARVULARIO REYES MAGOS A LA FUNDACION SOCIAL UNIVERSAL PARA DESARROLLO PROYECTO “HOGAR DE TARDES MAMA MARGARITA”
- RATIFICAR DECRETO ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CUATRIENIO 2020 – 2023. CONVOCATORIA 2020
- PROPOSICION EN DEFENSA DEL OLIVAR TRADICIONAL Y EL CAMPO FRENTE A LA ESPECULACIÓN
- NOTAS DE LA PRESIDENCIA
- RUEGOS Y PREGUNTAS