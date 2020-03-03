Actualidad Local Política

El Ayuntamiento de Montilla celebrará sesión plenaria de carácter ordinaria el próximo día 04 de marzo

Redaccion   /  3 marzo, 2020

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha convocado sesión ordinaria del Pleno de la Corporación montillana, que se celebrará el próximo día 4 de marzo de 2020, a las 20,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, dos días después, a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos incluidos en ORDEN DEL DIA:

  • DAR CUENTA, Y APROBAR SI PROCEDE, BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
  • BAJA DE LA ASOCIACIÓN “EL LAUREL” DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
  • APROBACIÓN NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL ASESOR DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
  • PROPUESTA MODIFICACION REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ATRIBUM ULIA
  • DAR CUENTA REMISION INFORMACION IV TRIMESTRE EJERCICIO 2019
  • DAR CUENTA LIQUIDACION PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2019
  • DAR CUENTA INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA LIQUIDACION 2019
  • DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCION SEGUIMIENTO PLAN ECONOMICO FINANCIERO 2019-2020
  • DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCION SEGUIMIENTO PLAN DE REDUCCION DE DEUDA FINANCIERA
  • DACION DE CUENTAS ACUERDOS CONTRARIOS A LOS REPAROS/OFIS DESDE 15 DE JUNIO HASTA 31/12 DE 2019
  • SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO CON PMS. ESTRATEGIA DUSI
  • RATIFICACION DE LA ORDENANZA DE PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARACTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL MISMO DEL MUNICIPIO DE MONTILLA.
  • ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DE BIEN DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONOCIDO COMO PREESCOLAR “EL CASTILLO”
  • PRORROGA DE LA CESION GRATUITA TEMPORAL DE AULAS DEL PARVULARIO REYES MAGOS A LA FUNDACION SOCIAL UNIVERSAL PARA DESARROLLO PROYECTO “HOGAR DE TARDES MAMA MARGARITA”
  • RATIFICAR DECRETO ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CUATRIENIO 2020 – 2023. CONVOCATORIA 2020
  • PROPOSICION EN DEFENSA DEL OLIVAR TRADICIONAL Y EL CAMPO FRENTE A LA ESPECULACIÓN
  • NOTAS DE LA PRESIDENCIA
  • RUEGOS Y PREGUNTAS

 

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