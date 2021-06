El Ayuntamiento de Montilla convoca diez becas para la Escuela de Música de la Asociación Ácora

Con la finalidad de favorecer el acceso a la Escuela de Música de la Asociación Ácora, de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social, y a través del convenio que el Ayuntamiento de Montilla, mediante su área de Cultura, tiene con esta entidad, se convocan diez becas destinadas al alumnado que se seleccione de conformidad con los criterios establecidos en las bases.

Las mismas suponen la exención total del pago mensual de la escuela durante todo el curso 2021-22. De ellas, seis becas irán destinadas a menores de 4-7 años para acceso a música y movimiento, y cuatro serán para personas a partir de 8 años que se matriculen en instrumento. El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 14:00 horas del día 10 de julio de 2021.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas que estén empadronadas en el municipio de Montilla con una antigüedad de, al menos, tres meses contados desde la fecha de la presente convocatoria; que hayan presentado solicitud de matrícula para el curso escolar 2021-22 en la Escuela de Música Ácora en cualquiera de sus modalidades; y que pertenezcan a una unidad de convivencia con una renta per cápita no superior a los 4.500 euros anuales. Por razones justificadas, y siempre que no se cubra la totalidad de las becas, podrá aumentarse este límite de renta. Eso sí, solo podrá solicitarse una beca por persona.