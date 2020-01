El Ayuntamiento de Montilla presentará los presupuestos definitivos de 2020 a finales de enero

El alcalde reivindica a las instituciones supramunicipales mayor libertad económica para los ayuntamientos

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para informar sobre el desarrollo de los presupuestos municipales para 2020. Tras la presentación del borrador de los presupuestos el pasado 13 de diciembre, Llamas ha confirmado que antes de terminar este mes de enero los presupuestos estarán vigentes.

Nuestro alcalde ha insistido en que los presupuestos para este nuevo año seguirán con el proyecto iniciado en los últimos años donde Montilla se convierta en una ciudad amable, sostenible, competitiva y de oportunidades.

“Estamos ultimando la liquidación de 2019, tenemos que saber este dato para ajustar la máximo las partidas de 2020”.

El primer edil de Montilla ha anunciado también que se está intentando dar respuesta a todos los requerimientos y propuestas planteadas por los grupos de la oposición.

“Ya tenemos las propuestas que han presentado la totalidad de los grupos municipales, la mayoría de ellas compartidas por el equipo de gobierno. Pero, si bien estamos de acuerdo con ellas, implican cantidades económicas que dependen mucho de los ingresos, y estos no son los suficientes”.

El alcalde ha explicado que hay mejoras que vienen ya recogidas en otras partidas presupuestarias, y otras que se irán desarrollando a través de los Fondos FERDER. No obstante, ha informado de que algunas de las peticiones no se corresponden a competencias municipales y no se podrán asumir debido a la falta de financiación.

Desde la presentación del borrador, la corporación se ha reunido en dos comisiones, el 18 de diciembre y el 9 de enero, para recibir y trabajar sobre las propuestas y el desarrollo de estos presupuestos.

Llamas ha recordado que los nuevos presupuestos están muy limitados debido a que “lamentablemente no han aumentado los ingresos para Montilla”, por ello ha reivindicado al Gobierno Estatal y a la Junta de Andalucía que apuesten por el municipalismo, como institución más cercana a los ciudadanos.

“Sin un aumento de los ingresos difícilmente podremos acometer nuevas cuestiones o implementar la apuesta por los colectivos y la ciudadanía montillana”.

Los presupuestos municipales para 2020 ascienden a la cantidad de 19,44 millones de euros, y se prevé que reducirán la deuda municipal en 1.078.000 euros y en ellos se pagará un 30% menos de intereses por la misma. Estos seguirán apostando por la inversión social y la transformación de la ciudad.

“Estamos trabajando con unos límites muy ajustados de ingresos porque nuestra voluntad es poder atender las máximas peticiones que nos hagan el resto de grupos municipales. Buscamos el mayor consenso posible”, ha subrayado.

El alcalde ha hecho un reconocimiento al gran trabajo elaborado desde el área de Hacienda del Ayuntamiento y los trabajadores y trabajadoras del departamento de Intervención y Tesorería para poder desarrollar estos presupuestos, que se presentarán finalmente a finales de enero en un pleno extraordinario.