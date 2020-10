El Ayuntamiento de Montilla visita el CEIP San José tras la sustitución de las ventanas y persianas del centro escolar

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha visitado en la mañana de este lunes el CEIP San José con motivo de la finalización de las obras de sustitución de ventanas que se ha llevado a cabo en el mencionado centro escolar durante los meses de verano. Un proyecto que tiene como finalidad la mejora de la eficiencia térmica del edificio público, ya que la falta de aislamiento térmico del edificio provocaba un gran consumo de combustible, lo que hacía necesario actuar en la carpintería exterior para poder evitarlo.

En este sentido, la intervención se ha llevado a cabo a través de la empresa Raleco SL, quien obtuvo el contrato de licitación, con un presupuesto de adjudicación de 70.314 euros. La sustitución de ventanas y persianas ha tenido lugar en todo el módulo originario del CEIP San José, así como en todas las aulas del nuevo edificio del centro dedicado al alumnado de infantil. El proyecto ha sido cofinanciado entre el Ayuntamiento de Montilla y los fondos europeos para economía baja en carbono de la Agencia Andaluza de la Energía.

Rafael Llamas ha explicado que “la carpintería no tenía las garantías que diesen respuesta tanto a cuestiones de temperatura como de aislamiento acústico”, por lo que “es una obra que principalmente viene destinada a mejorar las condiciones de confort térmico dentro del aula”, incidiendo además en que “desde el equipo de Gobierno venimos realizando, dentro de nuestras competencias en los centros educativos, todas las mejoras para que nuestros alumnos y alumnas estén recibiendo su educación en las mejores condiciones”.

Asimismo, el primer edil montillano ha subrayado que dicha intervención “es consecuencia de las políticas y modelo de ciudad que venimos trabajando en estos últimos años, en las que la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente se plasman en cada una de las actuaciones que realiza nuestro Ayuntamiento”, aunque ha matizado que “esto es un punto y seguido, ya que nuestros colegios tienen muchas necesidades”, haciendo a su vez “un llamamiento a la Consejería de Educación, puesto que el colegio San José tiene una gran carencia, que es un espacio donde se puedan realizar las clases educación física con totales garantías, pues hablamos de un colegio que, cuando hay días de lluvia o excesivo frío, los niños y niñas no pueden salir a realizar las clases de educación física. No es asumible que haya alumnos de Montilla que tengan en sus colegios instalaciones para poder desarrollar las clases con garantías, y otros colegios, en este caso el San José y el San Francisco Solano, que no lo pueden hacer”.

Por su parte, Manuel Carmona, director del CEIP San José, ha indicado que “hemos ganado mucho en confort y en el ahorro energético y todo el alumnado y la comunidad educativa estamos muy agradecidos”.