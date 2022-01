El PP apuesta por destinar parte de la inversión prevista en el presupuesto 2022 para desarrollo industrial y económico

La presidenta del Partido Popular montillano, Auxiliadora Moreno, y el portavoz popular, Javier Alférez,

ha comparecido en la tarde de ayer en rueda de prensa para dar a conocer las propuestas que el

Partido Popular de Montilla ha hecho llegar al Equipo de Gobierno para el presupuesto

correspondiente a este ejercicio.

La presidenta destaca el trabajo que se ha realizado con los diferentes sectores montillanos

para poder presentar estas propuestas, las cuales han sido consensuadas con todos ellos,

indicando que, estas propuestas van en la línea que siempre ha defendido el Partido Popular, es

decir, en materia de desarrollo económico, cultural, educativo, social y de ocio, entre otros

tantos.



Auxiliadora Moreno afirma que se debe de hacer una apuesta clara por el crecimiento económico

de Montilla, el cual no tiene un papel predominante en el borrador de presupuestos presentado

por el Partido Socialista de Montilla para este año.

Así, la presidenta también ha recalcado que desde el Partido Popular de Montilla esperan que no se

produzca el “no” a las propuestas presentadas que solo responden a las demandas reales de

la sociedad montillana.

A la vez, también lamenta la posición del PSOE Andaluz respecto a los presupuestos andaluces

en los que se ha posicionado en contra, destacando lo beneficiosos que eran por las

inversiones que se proponían para Montilla. Muchas de estas inversiones siguen en pie gracias

al trabajo del Gobierno del Cambio, incluso con la negativa ya dicha del PSOE Andaluz.

Destaca que el Partido Popular tanto a nivel local, provincial y autonómico, liderados por

Juanma Moreno, seguirán trabajando por el bienestar de todos los andaluces y los

montillanos, y por la recuperación de nuestra tierra.

El Concejal Popular, ha manifestado que desde que recibieron el borrador del presupuesto por parte

del Psoe hace varias semanas, se pusieron a trabajar en un borrador que, según los populares, no

hace una apuesta clara por el desarrollo industrial y económico de Montilla, señalando que «no se

puede seguir invirtiendo parte del dinero en partidas que no ayuden a crecer económicamente

nuestra localidad, tenemos que aportar fórmulas que permitan a corto plazo este crecimiento”.

Alférez continúa explicando que Montilla se encuentra estancada y necesita salir de esta situación, así

se lo trasladan desde todos los sectores. En ese sentido, “no vamos a poner ningún problema a

las inversiones que se tengan que realizar, pero que se hagan con criterio buscando las

soluciones a los problemas reales que tiene nuestra localidad”.

Javier Alférez, manifiesta que el Partido Popular seguirá tendiendo la mano al Equipo de Gobierno

para trabajar y consensuar este presupuesto de 2022 que se eleva hasta algo más de 23 millones de

euros por un nuevo préstamo que se tiene previsto solicitar para poder llevar a cabo una serie de

inversiones.

Dentro del anexo de inversiones presentado por el equipo de gobierno el propio concejal detalla la

modificación de las siguientes partidas “con el fin de que Montilla sea de nuevo un referente en la

comarca, planteamos no llevar a cabo para este 2022 la Reconstrucción de los Arcos Puerta

Aguilar y el Espacio Emprendimiento Cultural y Artístico con el objetivo de destinar esas

cantidades para el desarrollo del Polígono del Cigarral, la adquisición de solares en la zona

centro para crear aparcamientos, acometer actuaciones en materia de conservación, arreglo y

mejoras de calles y plazas, y terminar el edificio de la Jefatura Policía Local, incrementándolo

en seguridad y equipamiento, creando galería de tiro en 1ª Planta y habilitar 2ª Planta para

Protección Civil”. Continua en cuanto a la propuesta sobre el Equipamiento Museo Gran Capitán,

“hemos solicitado que se mantenga la propuesta inicial aprobada en 2021 que ascendía a

72.800 € y no a los 350.000€ que ahora proponen o que la adquisición del vehículo para cultura

se realice mediante renting”.

En cuanto a la relación de partidas de gasto del borrador de presupuesto, Javier Alférez señala que

hay que mantener, como mínimo, las cuantías que existían por acuerdo plenario, manifestando que

además, hay otras necesidades que se deben habilitar o incrementar en los importes para atender las

distintas necesidades que se derivan si estas no se lleva a cabo. En ese sentido detalla que “hemos

solicitado habilitar partida para reparación de las pistas deportivas, arreglo de zonas

exteriores, pavimentación de las zonas terrizas y pintado exterior del CEIP Vicente Aleixandre,

así como para la limpieza y desinfección de instalaciones y edificios municipales por la

situación del covid, incrementar importe para Parques y Jardines, mantener y no eliminar

partidas para el Plan de Igualdad y la Subv, Nominativa para Hogar San Rafael, además de la

dotación de una partida para la puesta en funcionamiento de los quioscos existentes en

paseos y parques, una propuesta del PP aprobada por pleno puramente de reactivación

económica y que se puede articular desde Servicios Sociales”.

En este apartado, el portavoz detalla que estos presupuestos están muy condicionados, entre otras

cuestiones, por la brutal subida de la energía que todos sufrimos, la cual supondrá un

incremento de más de 600.000€, es decir, un 85,5% más.

«Hemos solicitado un compromiso al equipo de gobierno para poder destinar uno de los planes

más importantes de la Diputación y que nuestro borrador no contempla, el Plan de Medidas

Urgentes en materia Económica y Social por el que nuestro Ayuntamiento recibe 169.000 €, y

con cargo a dicha cantidad hemos propuesto que se habiliten partidas para promoción turística,

ayudas a la contratación de jóvenes menores de 35 años, mayores de 45 años y mujeres

victimas de la violencia de género, a jóvenes menores de 30 años en alquiler: de viviendas, de

locales emprender negocios, al emprendimiento comercio local de artesanía y supresión de

barreras arquitectónicas en establecimientos. Del mismo modo vemos necesario que se

incrementen las subvenciones hacia colectivos y asociaciones culturales, buscando incluso

fórmulas para la bonificación de tasas, como las del uso teatro o instalaciones deportivas,

realizar un estudio o proyecto, junto a entidades o asociaciones juveniles, que tenga como

objetivo habilitar nuevas propuestas y espacios para que nuestra ciudad tenga una oferta

atractiva en materia de ocio juvenil, partidas que afectan directamente a la economía y

empleabilidad de Montilla, principal objeto de este programa».

Para finalizar desde el Partido Popular muestran su nuestra confianza y esperan que

sus propuestas sean aceptadas.