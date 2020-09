El PP de Montilla se opone a que el Ayuntamiento ponga a disposición del Gobierno los remanentes de tesorería.

La edil Popular, Inmaculada Luque ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto con el portavoz adjunto de los Populares en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, para dar a conocer la moción que llevarán el próximo miércoles a la sesión plenaria, así como del posicionamiento del resto de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la provincia que están en contra de este nuevo RDL 27/2020, de 4 de agosto.

La Portavoz Popular, Inmaculada Luque, señala que “estamos en contra de la propuesta que el Gobierno Central tiene para hacer uso de los remanentes positivos de los ayuntamientos”. Los Populares manifiestan que ese consenso alcanzado entre Pedro Sánchez y los alcaldes socialistas en la FEMP junto con el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, hacen que esto sea “un ataque hacia el municipalismo, atracando a la economía y ahorros de todos nuestros vecinos que, en nuestro caso, en Montilla está cerca del millón de euros. Del mismo modo, Luque detalla que esta propuesta de Sánchez es el fruto de su “nefasta” gestión en el Gobierno Central señalando que el Partido Popular está en contra de financiar con estos ahorros al Gobierno de Sánchez que sólo mira por sus propios intereses.

Romero explica que “la propuesta es un chantaje, ya que piden que se entregue el superávit de manera voluntaria” detallando que pese a las condiciones impuestas “no se devolverán pasados 15 años a partir de 2022” añadiendo que ese dinero no puede ser gastado en todo lo que desee el propio ayuntamiento. Insiste en que es un “chantaje” ya que además si no se entrega de forma voluntaria estos ahorros, dichos ayuntamientos no participarán de los 5000M€ que vendrán de los fondos europeos.

Félix Romero, pide que se rechace esta propuesta del Gobierno indicando estar en contra de esta resolución, para que las corporaciones locales puedan hacer uso de sus ahorros y se emplee con libertad ese dinero para hacer frente a cuantas necesidades se planteen sin ningún tipo de condiciones.

Romero ha pedido al Presidente de la Diputación de Córdoba, que convoque un Consejo de Alcaldes para tratar la situación actual y deje de lado su posición partidista para que se defienda el municipalismo desde todos los ayuntamientos de la provincia.

Inmaculada señala que esta situación es muy complicada y se está viendo como ante esta crisis, es cada vez más necesario que ese dinero se quede en los propios ayuntamientos para hacer frente a la situación actual devenida por la pandemia que sufrimos siendo necesario emplear todos nuestros recursos en necesidades básicas, políticas de empleo, apoyo autónomos y empresas para afianzar la población ya que las propias administraciones son las que realmente conocen las dificultades y necesidades que hay en cada municipio.

Para finalizar, Inmaculada Luque indica que, aunque el equipo de gobierno no se sumará a nuestra moción para rechazar la propuesta de Sánchez, no sabe si nuestro alcalde, el socialista Rafael Llamas, entregará los ahorros de sus vecinos al Gobierno Central o si por el contrario dejará ese dinero aquí para cubrir todas las necesidades de Montilla, defendiendo de esta manera los intereses y ahorros que son de todos nuestros vecinos.