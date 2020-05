El senador por Córdoba del PP Fernando Priego solicita al Gobierno central poder utilizar los ahorros de los ayuntamientos para dedicarlos hacer frente a la crisis

El senador del Partido Popular de Córdoba Fernando Priego ha manifestado que todos los ayuntamientos de España “lanzamos una llamada de auxilio, necesitamos usar nuestros ahorros municipales para salir de esta crisis económica y social que nos deja el Covid-19”.

Priego, como portavoz del Partido Popular en la Comisión de Entidades Locales del Senado de España, ha destacado que se trata de una reivindicación justa y unánime de todos los ayuntamientos, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que “atienda los que pedimos desde hace semanas, que no es otra cosa que poder utilizar lo que es nuestro y de todos los vecinos de nuestros municipios para atender la urgencia social de nuestros pueblos y ciudades”, dice.

Según el senador egabrense, han saltado todas las alarmas en todos los ayuntamientos y debemos estar preparados para lo que se nos viene encima, un escenario incluso peor que la crisis de 2012 y 2013. “Cuando estábamos saliendo delante de aquella situación, ahora nos encontramos de frente con un nuevo varapalo más fuerte aún”, y continúa “si fuimos capaces de salir adelante entonces, cuando los ayuntamientos estuvieron a la altura, ahora también tenemos que ser capaces de hacerlo, pero necesitamos la cooperación del Gobierno de España”.

Priego ha remarcado que los ayuntamientos son administraciones del Estado igual que las comunidades autónomas y la propia administración general. “No somos las hermanas pobres, no somos administraciones de segunda ni de tercera, somos administraciones solventes, las más cercanas a las personas y que todos los días plantamos cara al Covid-19”, afirma. Por eso es necesario y urgente que el Gobierno de España apoye a los ayuntamientos, y esto no es una llamada partidista del Partido Popular, es una llamada de todos los alcaldes de España, continúa.

Por ello, pedimos que lo que los ayuntamientos que han podido ahorrar estos años de atrás ahora puedan utilizar el superávit y los remanentes de tesorería al 100% para luchar contra los efectos económicos y sociales que esta pandemia no ha traído. “Solo queremos que nos dejan gastar lo que es nuestro, lo que hemos ahorrado durante mucho tiempo ahora que es cuando más lo necesitan las familias, ya que muchas de ellas no tienen ni para comer”, dice.

Al mismo tiempo, también pedimos al Gobierno de España un fondo extraordinario de reconstrucción social, “hay familias que no tienen lo necesario para poder comer y los ayuntamientos que somos los más cercanos a ellas necesitamos contar con recursos para poder atenderles en estos momentos tan difíciles”. Así, en el marco de la FEMP y con el acuerdo de todos los alcaldes de España pedimos un fondo de 5.000 millones de euros no reembolsables para hacer frente a esta crisis, comenta el senador popular.

Pero al mismo tiempo, continúa Fernando Priego, no podemos aceptar un trato desigual entre ayuntamientos y entre territorios. “No hay ayuntamientos de primera y de segunda porque no hay españoles de primera y de segunda, y porque hay necesidades en todos los territorios; no podemos consentir que en función de los apoyos que necesite el Gobierno para ganar una votación se distinga entre unos ayuntamientos y otros”, afirma y añade, “pedimos que se extienda la posibilidad de aumentar el gasto y que no compute en la regla de gasto como se ha permitido a ayuntamientos de País Vasco y Navarra”.

El Grupo PP en el Senado ha solicitado de forma urgente la comparecencia de la Ministra de Política Territorial y Función Pública en la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta para explicar qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para ayudar a los ayuntamientos en estos momentos difíciles. “Debería explicar que las medidas que van a afectar a los ayuntamientos y que solo se van a pactar con los representantes legítimos de los ayuntamientos, con los representantes de la FEMP no con ningún otro partido minoritario y mucho menos con los herederos de ETA”, afirma.

Priego ha recordado que el Partido Popular va a presentar mociones en los municipios de toda España para que el Gobierno “nos permita usar nuestro superávit y que de ninguna manera confisque estos ahorros municipales (28.000 millones de euros en toda España) como ha insinuado la Ministra de Hacienda”, concluye.