Igor Da Silva, potencia interior para el Bruni Glass Iberia Montilla

El mercado de invierno trae novedades para el Bruni Glass Iberia Montilla, que ha logrado hacerse con una incorporación notable para su plantel. En efecto, el conjunto dirigido por Agustín Leiva se ha hecho con los servicios del pívot lucentino Igor Da Silva, que retorna así a la entidad montillana con el propósito de erigirse como un pilar fundamental en el juego interior.

Da Silva aportará puntos y experiencia, pues ha militado durante varios años en Primera Nacional, además de haber formado parte ya previamente durante varias temporadas de la familia del Club Baloncesto Montilla. Con todo, la mayor parte de su trayectoria la ha pasado en el Club Baloncesto Lucena.

Una nueva etapa que encara “con ilusión”, ha declarado el jugador, que tiene “muchas ganas de reencontrarme con amigos en la cancha después de todo este tiempo que llevo inactivo, luchar por lo máximo en la liga y divertirme haciendo lo que más me gusta, que es jugar a baloncesto”.

Una decisión que no ha sido muy complicada para él “pues llevo desde los diez años sin parar de jugar a nivel federado, este año, a priori, lo quería tomar de descanso por el volumen de trabajo que tengo y pasar más tiempo con mi familia. Vengo de pasar una campaña fuerte en el trabajo, no pudimos acabar la temporada pasada y sentía la necesidad de volver a mis rutinas de siempre en cuanto a entrenar semanalmente y competir los fines de semana. Y dadas las circunstancias de que no nos podemos relacionar con normalidad, ver amigos y compartir ratitos de ocio con ellos, mejor manera que en la pista no la hay”.

Finalmente, en lo que respecta a dónde puede influir su llegada, Da Silva subraya que “los vi jugar contra Cabra y, a pesar de la derrota, veo un equipo realmente bueno, en cuanto a altura, tiro exterior, fuertes, anotadores… más de 100 puntos su último partido contra Puente Genil. Yo puedo aportar desde los entrenamientos, mi intensidad, experiencia en la liga, rebotes… y veremos en función de como transcurran los entrenamientos, puesto que llevo casi un año sin jugar y necesito un tiempo de adaptación”.