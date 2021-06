Igualdad imparte un taller sobre Diversidad LGTBIQ+

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación de Córdoba, impartió este jueves en el salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, el Taller de Diversidad LGTBIQ+: Desmontando Prejuicios y Estereotipos, cuyo propósito era identificar las diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, así como, y a través de ejemplos reales, desmontar prejuicios y estereotipos para prevenir la discriminación por razón de sexo u orientación sexual. Una actividad programada dentro del día LGTBI, que se celebra el próximo 28 de junio.

Lola Gil, concejala de Igualdad, indicó que “su ejemplo (el de Imperio Reina) fue un poco eso de romper esa lanza, sobre todo para la gente joven que no se atreve a dar el paso. Hay mucha gente que tiene orientaciones sexuales diferentes pero no se atreve a dar el paso. Aunque hemos avanzado mucho en temas de derechos, todavía existe cierta fobia al colectivo gay o al colectivo de lesbianas”.

Además, la edil puntualizó que “todavía en los institutos, en los centros educativos y en la sociedad, hay mucho bullyng, mucho acoso, muchas risitas a escondidas por alguien a quien ven de otra manera. Este taller es reivindicación a través de la educación, porque cuanto más se conocen las cosas, más se pueden respetar”.

Por su parte, Imperio Reina, quien fue el encargado de llevar a cabo la formación, explicó que “el taller se dispone a que la gente tenga algunos términos más claros, hay gente que no tiene aún claro el significado de las siglas LGTBI, y también hacer que se tenga conciencia de que a lo largo de la historia, no siempre ha sido la cosa tan bonita, que todavía no es bonita del todo. Aún hay muchos derechos y muchos límites que tenemos que superar y eso es un poco lo que queremos transmitir en el taller”.